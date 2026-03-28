Misterbianco da aprile attivo il nuovo sportello anagrafe assistiti dell' Asp

Dal 1 aprile sarà operativo presso il Municipio di Misterbianco un nuovo sportello dedicato all’anagrafe assistiti dell’Asp, realizzato con la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’ente sanitario. La struttura si inserisce nel percorso di riorganizzazione dei servizi sanitari avviato dalla governance locale.

A partire dal prossimo 1 aprile, sarà attivo presso il Municipio di Misterbianco il nuovo sportello dedicato all’anagrafe assistiti dell’Asp, realizzato in sinergia con l’amministrazione comunale nell’ambito del processo di riorganizzazione dei servizi sanitari promosso dalla governance etnea. Il nuovo presidio, situato in via Sant’Antonio Abate 1, permetterà ai cittadini di svolgere diverse pratiche amministrative sanitarie direttamente in Comune, evitando spostamenti verso altre sedi e riducendo sensibilmente i tempi di attesa. Presso lo sportello sarà possibile effettuare la scelta o la revoca del medico di medicina generale e del... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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