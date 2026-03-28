Su social media sono stati condivisi diversi video che mostrano un caccia FA 18 statunitense in volo sopra l’Iran, il quale viene sfiorato da un missile, evitando di poco l’impatto. Le immagini, riprese da diverse angolazioni, documentano l’episodio in cui il missile passa vicino all’aereo senza causare danni evidenti. La sequenza si svolge in un contesto di tensione tra le due nazioni.

Alcuni video diffusi sui social – da diverse angolazioni – mostrano un caccia FA 18 statunitense, in volo sopra l’Iran, che viene sfiorato da un missile. La veridicità dell’episodio è stata confermata dai media internazionali, che hanno geolocalizzato i filmati sopra Chabahar. La tv di Stato iraniana ha affermato che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha “colpito con successo” un FA-18 in volo sopra Chabahar, ma da quanto risulta al momento non ci sarebbero caccia Usa colpiti. Nei giorni scorsi, invece, era stato colpito un caccia stealth F-35, che era stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Missile iraniano sfiora un caccia Usa: nel video il jet evita l’impatto per una frazione di secondo

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