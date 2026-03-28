Minorenne rifornisce i coetanei di droga durante la movida del fine settimana

Venerdì 27 marzo, durante controlli straordinari a San Donà, un minorenne è stato fermato con della droga. Durante l'operazione, due agenti sono rimasti contusi e il ragazzo ha mostrato resistenza alle forze dell'ordine. Il minorenne si trovava in zona durante la movida del fine settimana e avrebbe rifornito coetanei di sostanze stupefacenti. La polizia locale ha coinvolto anche i nuclei di polizia giudiziaria e di prossimità.

Un minorenne fermato con la droga. Spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e due agenti contusi. Questo è successo nei controlli straordinari della polizia locale di San Donà venerdì 27 marzo, con il coinvolgimento dei nuclei di polizia giudiziaria e di polizia di prossimità. L’operazione, finalizzata a una maggior tutela della sicurezza urbana e al contrasto all'abuso di alcolici e all’uso di sostanze è stata predisposta con particolare attenzione alla movida, che negli ultimi tempi ha generato risse e schiamazzi in diverse aree del centro. Nel corso dei controlli intorno alle 19 in Piazza IV Novembre, nei pressi della vecchia autostazione, gli agenti hanno identificato un gruppo di giovanissimi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Minorenne, rifornisce i coetanei di droga durante la movida del fine settimana Articoli correlati Movida sotto controllo: quattro denunce e sequestri di droga nel fine settimanaProseguono senza sosta i servizi straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro per prevenire reati legati ad alcol e stupefacenti. Droga e movida, arresto durante i controlli della BefanaTarantini Time QuotidianoUn’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto ha...