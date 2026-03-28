Minimi 2026 | ecco i target per i tricolori estivi

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha comunicato i requisiti minimi necessari per partecipare ai principali campionati nazionali dell’estate 2026. Questi requisiti riguardano le prestazioni richieste per qualificarsi ai tricolori estivi, con dettagli sui tempi e le misure da rispettare. La pubblicazione dei criteri stabilisce le soglie di accesso per gli atleti che desiderano competere nelle gare di livello nazionale nel prossimo anno.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha reso pubblici i requisiti minimi per l’accesso ai principali campionati nazionali della stagione estiva 2026. Questa mossa istituzionale fornisce ad atleti, tecnici e società sportive un quadro chiaro delle prestazioni necessarie per gareggiare nelle rassegne tricolori previste tra giugno e ottobre. I dati ufficiali coprono sia le categorie assolute che quelle giovanili, definendo le tappe fondamentali del calendario all’aperto. La pubblicazione dei minimi segna il passaggio dalla fase preparatoria a quella operativa, permettendo una pianificazione precisa degli obiettivi stagionali. Il cuore della stagione: Assoluti e Challenge a Firenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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