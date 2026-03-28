Minicar oltre i 50 km h in discesa Diffida dell' avvocato | Pericolo per i 14enni

Una ragazza di 14 anni ha subito un incidente mentre guidava una minicar omologata per 50 kmh. La vettura, in discesa, avrebbe superato questa velocità, sollevando preoccupazioni da parte dei genitori. Un avvocato ha inviato una diffida alle autorità, evidenziando il rischio legato a veicoli di questo tipo che in alcune condizioni di guida possono superare i limiti previsti.

Tolentino (Macerata), 28 marzo 2026 – Una minicar per una 14enne, omologata per 50 chilometri orari, ma che in discesa prende velocità, è al centro della diffida presentata dall’avvocato Mariella Migliorelli per conto di due genitori di Tolentino a seguito dell’incidente della figlia. “Questi quadricicli – spiega la legale -, dotati di variatore automatico, hanno un freno motore molto limitato o quasi nullo rispetto alle auto tradizionali. Sono omologati per 50 chilometri orari e possono avere solo pneumatici di tipo B, ovvero per velocità fino a 50. Eppure, più è lunga la discesa più prendono velocità; in caso di buche o dossi, il volante diventa molto leggero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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