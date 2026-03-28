A Roma, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo una segnalazione dell’ex moglie. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno trovato armi, munizioni e un jammer all’interno di una sacca da tennis. L’uomo aveva tentato di fuggire, ma è stato fermato poco dopo. La donna aveva denunciato minacce rivolte a lei, che hanno portato all’intervento delle forze di polizia.

Fermato un uomo di 38 anni di origine cilena a seguito di una segnalazione per minacce all’ex moglie: nella sua abitazione è stato rinvenuto un arsenale clandestino. L’arresto è stato convalidato e per l’indagato è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Roma. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo che una donna ha contattato il 112 per denunciare l’ennesima minaccia ricevuta dall’ex marito, con il quale la relazione era terminata da circa un anno. La donna, accompagnata da un’amica, ha atteso gli agenti delle Volanti in strada, raccontando loro quanto accaduto poco prima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minacce all'ex moglie a Roma e fuga goffa, polizia lo arresta e trova arsenale di armi nella sacca da tennis

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