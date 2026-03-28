Minacce agli esercenti e violenza con danneggiamenti nei luoghi pubblici a Bari coinvolti minorenni

A Bari, cinque minorenni sono stati colpiti da un provvedimento Daspo Willy dopo aver partecipato a episodi di violenza e danneggiamenti in locali pubblici e in luoghi pubblici. Le indagini hanno portato all'identificazione dei giovani coinvolti, che sono stati allontanati temporaneamente dai locali e dalle aree pubbliche interessate. La misura mira a prevenire ulteriori comportamenti violenti.

Cinque provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici, noti come “Daspo Willy”: questo il bilancio delle recenti misure adottate dalla Polizia di Stato a Bari nei confronti di altrettanti giovani ritenuti responsabili di gravi episodi di violenza e danneggiamento in esercizi pubblici. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore, dr. Annino Gargano, a seguito di accurate indagini condotte dalla Divisione Anticrimine della Questura, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica nei luoghi di aggregazione giovanile. Le misure adottate a Bari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’adozione dei cinque provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni riconducibili alla cosiddetta “Mala Movida”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Minacce agli esercenti e violenza con danneggiamenti nei luoghi pubblici a Bari, coinvolti minorenni Articoli correlati Pitbull aggressivo, ordinanza comunale al proprietario: “Il cane va tenuto con guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici”Carmignano (Prato), 16 febbraio 2026 – Il Comune di Carmignano (Prato) ha notificato un’ordinanza al proprietario di un pitbull aggressivo: il cane... Minorenne condannata per rapina con minorenni: 11 mesi di carcere per atti di violenza nei confronti di coetanei.Un minorenne di Finale Emilia, nato nel 2008, è stato condannato a 11 mesi e 4 giorni di reclusione per una serie di rapine, minacce e violenze... Una selezione di notizie su Minacce agli Discussioni sull' argomento Residenti ostaggio di una coppia di senzatetto tra bisogni per strada e minacce, Soresi (Fdi): Situazione insostenibile, intervenire; Botte e paura al bar della stazione. Il Consiglio vicino ai due titolari; RAPINA AL SUPERMERCATO DI LATINA, IL VICE DIRETTORE CONFERMA: FUI AGGREDITO E MINACCIATO CON UN COLLO DI BOTTIGLIA; Paola, arrestati due fratelli per atti persecutori e tentata rapina ai danni di locali del centro. Violenze sulla madre e minacce agli studenti: arrestato un ragazzo di 19 anniNel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un giovane italiano di 19 anni, residente in città, ritenuto responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti ... bergamo.corriere.it Marsala, minacce agli operai e furti di ferro: due marsalesi in carcere. Rubavano materiale ferroso, fermati dai Carabinieri. Indagini durate mesi portano all’arresto di due uomini accusati di rapina, furto e gestione illecita di rifiuti anche pericolosi… https://www. - facebook.com facebook Diventò virale per la lite sul volo Ryanair, ora la barese condannata anche per minacce agli agenti: «Sbirro leva quei video» x.com