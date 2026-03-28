Milly Carlucci, impegnata come giudice di Ballando con le Stelle da dieci stagioni, ha espresso speranza riguardo al possibile ritorno di Selvaggia Lucarelli nel programma. La giornalista ha partecipato quest’anno a diverse trasmissioni televisive, tra cui Verissimo, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. La sua presenza nel cast di Ballando con le Stelle non è stata confermata, ma la conduttrice ha manifestato un desiderio di vederla di nuovo nel cast.

Giurata di Ballando Con le Stelle da dieci edizioni, Selvaggia Lucarelli è stata molto attiva anche quest’anno su altre reti: l’abbiamo vista a Verissimo, a L’Isola dei Famosi e, recentemente, anche al Grande Fratello Vip. Nonostante le molte apparizioni, non c’è alcuna frattura con Milly Carlucci. Milly Carlucci chiarisce la situazione. Nel corso dell’ultima puntata di Tv Talk, la conduttrice Rai ha spiegato che Selvaggia non è vincolata da un contratto di esclusiva: “Selvaggia è una professionista che ovviamente non è legata a me da un contratto eterno, perché io le posso dare lo spazio di Ballando con le Stelle e poi lei fa delle altre scelte. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Milly Carlucci sul ritorno di Selvaggia a Ballando: “Spero di sì”

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