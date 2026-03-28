A Milano, in corso di Porta Romana 132, si è svolta una cerimonia per l'inaugurazione di una targa dedicata a Dario Fo e Franca Rame, in occasione del centenario della nascita del Premio Nobel per la Letteratura assegnato nel 1997. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini presenti sul posto.

Si è tenuta a Milano, in corso di Porta Romana 132, la cerimonia di inaugurazione della targa dedicata a Dario Fo e a Franca Rame in occasione del centenario della nascita del Premio Nobel per la Letteratura del 1997. Durante la cerimonia sono stati letti testi di Fo e Rame da parte degli allievi della Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Desideria Cucchiara e Francesco Fontana e, oltre alla Vicesindaca Scavuzzo, interverrà la Presidente della Fondazione Fo Rame, Mattea Fo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, scoperta la targa in onore di Dario Fo e Franca Rame

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