Le ultime notizie sul Milan di oggi riguardano un possibile interesse per il centrocampista tedesco, con voci di mercato che lo collegano alla società. Si parla anche della possibilità di un arrivo a parametro zero di un centrocampista brasiliano, mentre nel campionato italiano si discutono le recenti prestazioni della squadra. Le notizie coprono inoltre aggiornamenti su trattative e interviste ufficiali in vista della prossima stagione.

Nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente visto il prossimo impegno in campionato: il big match contro il Napoli. Ampio spazio, però, per quanto riguarda il calciomercato, con delle novità importanti in arrivo. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA Tra i vari nomi accostati di al Milan resta sempre quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco, che saluterà i bavaresi al termine della stagione. Secondo le ultime notizie raccolte, le richieste del tedesco sono abbastanza importanti: 7 milioni di euro a stagione più bonus per 3 anni e un premio alla firma di circa 10 milioni, per un totali di ben 31 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tentazione Goretzka: le ultime. Può arrivare Casemiro? Bernardo Silva…

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, centrocampo stellare per il ritorno in Champions: contatti per Bernardo Silva. E su Goretzka …

Goretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero, le pretese sullo stipendioGoretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero, le pretese sullo stipendio Calciomercato Juve: dipende tutto dalla...

Contenuti utili per approfondire Bernardo Silva

Calciomercato Milan, Goretzka e Bernardo Silva: i rossoneri sognano in grande per l’estateCalciomercato Milan, Goretzka e Bernardo Silva: i rossoneri sognano in grande per l’estate. Segui le ultimissime sui rossoneri Il futuro del Milan passa inevitabilmente attraverso l’Europa che conta. milannews24.com

Bernardo Silva alla Juventus, le parole del centrocampista fanno sognare i tifosiBernardo Silva ha parlato e le sue frasi sembrano aprire a un futuro alla Juventus, cosa ci dice il calciomercato? juvelive.it