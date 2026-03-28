Bernardo Silva ha parlato del suo rapporto con Manchester durante un podcast ufficiale del suo club. Il centrocampista ha dichiarato che culturalmente Manchester non corrisponde alle sue preferenze e ai suoi desideri di vita. Le sue parole si concentrano sulla percezione personale della città, senza ulteriori commenti o considerazioni.

"Culturalmente Manchester non è ciò che idealmente desidero nella mia vita. A volte non sono molto felice. Prima di incontrare mia moglie, ero solo a Manchester e non mi sentivo molto bene con me stesso. Ho pensato spesso di andarmene, non perché non mi piacesse il club, ma per via dell'altro aspetto della mia vita". Queste le parole del centrocampista del Manchester City Bernardo Silva al podcast ufficiale del club. Il portoghese è in scadenza di contratto ed è stato anche accostato al Milan varie volte. LEGGI ANCHE: Goretzka al Milan è un colpo davvero possibile? Ecco quanto deve investire il club nel colpo>>> Bernardo Silva continua: "Scherzo sempre dicendo che se il Manchester City fosse un po' più a sud in Europa, resterei qui a vita, perché amo davvero questa squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Bernardo Silva: “Culturalmente Manchester non è ciò che idealmente desidero nella mia vita”

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