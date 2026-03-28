Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il ruolo di Santiago Gimenez nel Milan, sottolineando che il giocatore potrebbe risultare molto rilevante per la squadra. La sua analisi si concentra sulle potenzialità di Gimenez e sul suo possibile impatto, senza esprimere giudizi personali o opinioni. Pellegatti ha anche formulato una previsione riguardo al futuro del calciatore all’interno del club.

Giornata importante per capire a che punto si trova davvero Santiago Gimenez: per il messicano oggi è stata programmata una partita tra il Milan Futuro e i rossoneri rimasti a Milanello durante la pausa delle Nazionali. Per la prima punta del Diavolo potrebbe essere un'occasione importante per mettere minuti sulle gambe. Ne ha parlato anche il giornalista Carlo Pellegatti. Ecco il suo parere su 'YouTube'. "Oggi è una giornata importante. Partitella tra il Milan e il Milan Futuro per provare i giocatori rimasti a Milanello e in particolare le condizioni di Gimenez, partita studiata per lui. Giocatore troppo importante oggi perché può essere il giocatore ideale perché è il centravanti che può giocare titolare, anche se difficilmente lo farà con il Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti su Gimenez: “Giocatore troppo importante. Ecco perché”. Poi la previsione

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, vertice di mercato. Pellegatti: “Allegri è stato chiaro”. Poi la previsione su Gimenez

Milan, Pellegatti: “Allegri non è ancora convintissimo della difesa, ecco perchè”Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto rilasciare alcune parole sulla prestazione fatta...

Una raccolta di contenuti su Milan Pellegatti su Gimenez Giocatore...

Temi più discussi: Milan, vertice di mercato. Pellegatti: Allegri è stato chiaro. Poi la previsione su Gimenez; Pellegatti soddisfatto: Bello rivedere Gimenez, intelligente la sostituzione al posto di Fullkrug; Milan vertice di mercato Pellegatti | Allegri è stato chiaro Poi la previsione su Gimenez; Pellegatti esulta: Sul 3-2 Milan perfetto, rigore molto leggero.

Pellegatti soddisfatto: Bello rivedere Gimenez, intelligente la sostituzione al posto di FullkrugNel post-partita di Milan-Torino, Carlo Pellegatti ha commentato così la vittoria del suo Milan ai danni del Torino. Di seguito un estratto delle sue parole sul proprio canale ... milannews.it

Milan, Gimenez spiega: il retroscena sull’operazione e il lungo stopSantiago Gimenez ha rilasciato un'intervista all'emittente messicana TUDN, parlando dell'operazione e il conseguente lungo stop. spaziomilan.it

#santiagogimenez può essere decisivo per il #milan. Allegri ci crede e prepara la mossa. Scopri i dettagli nei commenti. @fanpiùattivi - facebook.com facebook

#Calciomercato #Milan, occhio al super parametro zero: gli occhi dei rossoneri in Premier League #SempreMilan x.com