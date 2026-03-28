Inizia la stagione di Serie A e il Milan ha già notato un giocatore che si sta distinguendo: Zachary Athekame, alla sua prima esperienza in Italia, sta mostrando buone prestazioni e risultati migliori rispetto a un altro giovane attaccante già presente in rosa. Il difensore svizzero ha già ottenuto riconoscimenti e minutaggi significativi con la squadra.

Durante l'ultimo calciomercato estivo il Milan ha chiuso un colpo passato in sordina, ma che ora sta dando i propri frutti. Parliamo di Zachary Athekame, terzino destro arrivato per 10 milioni di euro dallo Young Boys. In estate, col cambio di modulo e il ritorno di Alexis Saelemaekers, la fascia destra sembrava completa vista la presenza in rosa di Alex Jimenez. Quando però lo spagnolo è stato ceduto al Bournemouth, era necessario intervenire per dare a Massimiliano Allegri una riserva del belga tornato dal prestito alla Roma. A sorpresa, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha chiuso in pochi giorni per l'arrivo di Athekame, svizzero classe 2004 di cui si sapeva poco o nulla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la crescita silenziosa di Athekame: lo svizzero sta già facendo meglio di Jimenez

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