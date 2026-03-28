Milan | buone notizie dal vivaio rossonero
Dal settore giovanile del Milan arrivano segnali positivi, con alcuni giovani calciatori che si sono distinti nelle ultime partite ufficiali e si stanno preparando a inserirsi in prima squadra. La squadra principale, guidata dall’allenatore, sta concentrando le energie sulla lotta per la posizione di vertice nel campionato di Serie A. La situazione attuale vede il club impegnato in diverse competizioni nazionali e internazionali.
Mentre la prima squadra di Massimiliano Allegri è impegnata nella volata di Serie A (con il Milan a -6 dall’Inter e il quarto posto da blindare), dal vivaio rossonero arriva una notizia incoraggiante: Christian Comotto sta vivendo un’ottima stagione in prestito allo Spezia in Serie B e si candida a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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