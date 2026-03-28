Milan | buone notizie dal vivaio rossonero

Dal settore giovanile del Milan arrivano segnali positivi, con alcuni giovani calciatori che si sono distinti nelle ultime partite ufficiali e si stanno preparando a inserirsi in prima squadra. La squadra principale, guidata dall’allenatore, sta concentrando le energie sulla lotta per la posizione di vertice nel campionato di Serie A. La situazione attuale vede il club impegnato in diverse competizioni nazionali e internazionali.