Nella prima immagine della serie Netflix intitolata Kennedy, l’attore britannico interpreta Joe Kennedy Sr., il patriarca della famiglia e padre di John F. Kennedy. La serie, definita una risposta americana a The Crown, si concentra sulla vita e sulla famiglia Kennedy. Fassbender si presenta elegante e vestito con cura, in un ruolo che riprende la figura storica di Joe Kennedy Sr.

Nella serie, che è una sorta di risposta americana a The Crown, l'attore britannico interpreta il patriarca della famiglia e padre di JFK, Joe Kennedy Sr. Netflix ha pubblicato una foto dal dietro le quinte della sua prossima serie drammatica Kennedy, che ritrae Michael Fassbender nei panni di Joe Kennedy Sr. Insieme alla foto, la piattaforma ha comunicato l'ingresso di altri 13 star ricorrenti al cast e l'inizio delle riprese dell'atteso show. Michael Fassbender è un Joe Kennedy regale nella prima immagine C'è qualcosa di profondamente regale nell'inquadratura: non è solo l'eleganza dell'abito, né la precisione quasi rituale del gesto trattenuto, ma una qualità più sottile, fatta di controllo e presenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael Fassbender elegantissimo nella prima immagine di Kennedy, nuova serie Netflix

Articoli correlati

Kennedy: arriva la versione americana di "The Crown" su Netflix (con Michael Fassbender)Netflix racconterà la storia dei Kennedy in una serie biopic con protagonista Michael Fassbender.

Leggi anche: Prime Video svela la prima immagine della nuova serie live-action

Una selezione di notizie su Michael Fassbender

Argomenti discussi: KENNEDY: la prima immagine sul set della serie Netflix con Michael Fassbender nei panni di Joe.

Michael Fassbender elegantissimo nella prima immagine di Kennedy, nuova serie NetflixNella serie, che è una sorta di risposta americana a The Crown, l'attore britannico interpreta il patriarca della famiglia e padre di JFK, Joe Kennedy Sr. movieplayer.it

Kennedy: Michael Fassbender è Joe Kennedy Sr. nella prima foto della serie NetflixScopri la serie Kennedy su Netflix con Michael Fassbender e il cast completo: trama, personaggi e ambizioni del nuovo drama storico. cinefilos.it