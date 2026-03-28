Miami Sinner è implacabile e perfetto | batte Zverev e vola in finale

A Miami, Jannik Sinner si è qualificato per la finale dopo aver battuto Zverev. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha dimostrato grande solidità e precisione. La finale si giocherà nelle prossime ore, con Sinner che punta a conquistare il suo primo titolo a Miami. L'italiano si avvicina così a Carlos Alcaraz nel ranking mondiale.

Miami, 28 marzo 2026 – Jannik Sinner vola in finale a Miami e avvicina Carlos Alcaraz nel ranking. Oggi, sabato 28 marzo, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 americano, imponendosi in due set e centrando l’ultimo atto del torneo dove sfiderà il ceco Jiri Lehecka. Grazie alla finale centrata a Miami, Sinner si è già avvicinato al primo posto del ranking occupato da Alcaraz, che può avvicinare ulteriormente in caso di vittoria. Lo spagnolo arrivava a Miami dopo essere stato eliminato al secondo turno lo scorso anno. Il ko terzo turno contro Korda gli è valso ‘soltanto’ 40 punti, facendolo salire quindi a quota 13. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Va in finale a Miami battendo Zverev in due set Si tratta della 16ª vittoria consecutiva in un Masters 1000 senza perdere un set In finale sfiderà il ceco Jiri Lehecka #Sinner #DAZN #DAZNBetClub x.com