Miami Open il passante di Lehecka pietrifica Fils | gli highlights

In una partita valida per il Miami Open, Lehecka ha vinto la sua prima finale in un torneo Master 1000, battendo Fils in due set con un punteggio di 6-2, 6-2. Durante il match sono stati protagonisti alcuni punti particolarmente spettacolari, che hanno catturato l'attenzione degli spettatori. La sfida si è conclusa con la vittoria dell'atleta inaspettato, che ha dominato il confronto dall'inizio alla fine.

Prima finale in carriera in un Master 1000 per Lehecka, che batte con un agevole 6-2 6-2 Fils. Ecco i punti più belli del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Miami Open, il passante di Lehecka pietrifica Fils: gli highlights Articoli correlati ATP Miami 2026, Lehecka sfiderà Fils nella semifinale della parte altaIl torneo entra nella fase decisiva con i match dei quarti di finale della parte alta del tabellone. Pronostico e quote Jiri Lehecka – Arthur Fils, semifinale Miami 27-03-2026Jiri Lehecka e Arthur Fils sono i protagonisti della prima semifinale che si giocherà non prima delle ore 20:00 italiane, prima di quella che vedrà... Una raccolta di contenuti su Miami Open Discussioni sull' argomento Sinner-show: recupero e... hai visto che passante pazzesco? VIDEO; Miami Open bollente: Sinner-Tiafoe, duello per la gloria nei quarti; Tutto il tennis in Diretta; Sinner, che punto in recupero con Tiafoe. Poi fa la faccia da cattivo. SEMIFINALI MIAMI OPEN -Jiri Lehecka vs Arthur Fils Venerdì 27 marzo, ore 20:00 (ora italiana). -Jannik Sinner vs Alexander Zverev Sabato 28 marzo, ore 00:00 (nella notte tra venerdì e sabato). Sky Sport: Diretta sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky - facebook.com facebook Jannik di corsa verso la semifinale Sinner supera Tiafoe in un’ora e 12 minuti e conquista la quarta semifinale in cinque partecipazioni al Miami Open È il primo giocatore della storia a vincere 14 match consecutivi senza perdere set nel Sunshine Double x.com