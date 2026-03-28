Miami Bolelli-Vavassori trionfano in finale | Molto felici e orgogliosi

In una finale di tennis disputata a Miami, la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori ha conquistato il titolo. La vittoria rappresenta un risultato importante nel circuito internazionale, confermando la presenza di entrambe gli atleti tra i protagonisti del torneo. La partita si è conclusa con la loro affermazione, aggiungendo un nuovo trofeo alla loro carriera.

Miami, 28 marzo 2026 – Una coppia straordinaria in campo che mette in bacheca un altro successo super per l’Italia del Tennis. E al Masters 1000 di Miami, dove si attende la finale di Sinner con Lehecka nel singolo (leggi qui). Intanto solo loro a trionfare e lo fanno ancora insieme. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sconfiggono in finale il team, ‘bestia nera’ per gli Azzurri (4 vittorie su 5 incontri avuti), il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten 6-4 6-2. Un risultato che non lascia dubbi e che porta alla squadra tricolore il primo titolo del circuito. E’ il nono trionfo di coppia e il secondo vinto in stagione (dopo quello di Rotterdam). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio al Masters 1000 di Miami. In finale hanno battuto 6-4, 6-2 il finlandese Harri Heliövaara e il britannico Henry Patten. #ANSA x.com