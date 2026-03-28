Meteo Roma del 28-03-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del 28 marzo 2026, le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi nelle regioni del nord. Le temperature sono previste stazionarie o in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Non sono segnalate precipitazioni significative, né variazioni di rilievo nelle condizioni atmosferiche in altre parti del Paese.

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