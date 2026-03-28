Meteo | Previsioni per domenica 29 marzo

Per domenica 29 marzo, le previsioni indicano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi a Modena. Non sono attese precipitazioni durante tutta la giornata. La temperatura prevista rimane stabile e nessun cambiamento significativo è segnalato rispetto ai giorni precedenti.

A Modena cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1627m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla pianura romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Il meteo per domenica 29 marzo

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