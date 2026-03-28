Meteo Campania maltempo in arrivo | ecco quando

Secondo le previsioni meteo, il fine settimana in Campania sarà caratterizzato da instabilità atmosferica. Sono attese precipitazioni, venti intensi e possibili mareggiate lungo le coste del Sud Italia. Le condizioni meteo peggioreranno nel corso dei prossimi giorni, con un peggioramento che interesserà soprattutto le aree costiere.

Secondo le ultime previsioni meteo Campania, il weekend si apre con instabilità, venti tesi e possibili mareggiate al Sud. Domenica di transizione, poi lunedì arriva una perturbazione scandinava con precipitazioni intense e temperature in calo. Meteo Campania La primavera continua a latitare sulla Campania e sul resto del Sud Italia. La giornata di oggi, sabato 28 marzo, si apre con residua instabilità sul Medio Adriatico e sulle regioni meridionali, neve ancora possibile a quote collinari, venti tesi e rischio mareggiate sulle coste. Un quadro tutt'altro che primaverile che, secondo gli esperti, non cambierà in modo significativo almeno per buona parte della prossima settimana. 🔗 Leggi su 2anews.it

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