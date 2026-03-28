Il Messina si prepara a scendere in campo contro la Gelbison allo stadio “Franco Scoglio” domenica alle ore 15. La squadra cerca di interrompere una serie di risultati senza vittorie e di migliorare la propria posizione in classifica. La partita rappresenta un’occasione per i giallorossi di tornare a conquistare i tre punti in campionato.

II match in programma allo stadio “Franco Scoglio” con inizio alle ore 15.00, valido per la 29^ giornata del campionato di Serie D, rappresenta una tappa fondamentale nel cammino verso la salvezza Il Messina non può più rimandare l’appuntamento con la vittoria. La situazione in classifica dei giallorossi si è fatta complicata e domenica il match contro la Gelbison, in programma allo stadio “Franco Scoglio” con inizio alle ore 15.00, valido per la 29^ giornata del campionato di Serie D, rappresenta una tappa fondamentale nel cammino verso l'agognata salvezza. “Ce la stiamo mettendo tutta per cercare di vincere le partite e pesa tanto non esserci riusciti in queste ultime settimane – ha dichiarato il portiere Andrea Giardino -. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Messina chiamato a ritrovare la vittoria nel match contro la Gelbison

Articoli correlati

Il Messina ufficializza Kaprof, Zerbo e Bonofiglio prima del match contro la SancataldeseIl Messina ha ufficializzato l’arrivo di tre giocatori alla vigilia del match contro la Sancataldese, valido per la 19^ giornata di Serie D, che si...

Match. Recanatese, una partita da non fallire. Serve la vittoria contro la SammaureseTornare alla vittoria è l’imperativo in casa Recanatese, che sta continuando a lavorare in vista della delicata sfida interna di domenica contro la...