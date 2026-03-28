Mercato Napoli il club blocca tutto | l’affare non si fa!

Il Napoli ha deciso di interrompere le trattative per l'acquisto di Kerim Alajbegovic, che quindi non si unirà alla squadra. Il Bayer Leverkusen ha esercitato la clausola di riacquisto per 8 milioni di euro, riportando l’esterno offensivo dalla Red Bull Salisburgo. La società tedesca ha inoltre stabilito una valutazione di 60 milioni di euro per il 2027.

Kerim Alajbegovic non arriverà al Napoli. Il Bayer Leverkusen ha esercitato la clausola di riacquisto da 8 milioni e riporta l’esterno offensivo dalla Red Bull Salisburgo, fissando una valutazione di 60 milioni per il 2027. Alajbegovic: il Bayer lo riacquista e chiude ogni porta. L’olandese classe 2006 ha attirato l’attenzione del calcio italiano durante la pausa internazionale con prestazioni di alto livello con la Bosnia. Le sue giocate hanno alimentato speculazioni su un possibile approdo a Fuorigrotta, con voci di una valutazione iniziale tra i 15 e i 20 milioni. Nulla di tutto questo accadrà. Il club tedesco ha già deciso: Alajbegovic torna a Leverkusen per completare la sua formazione tattica e tecnica sotto la guida di una società che lo conosce bene. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Recenti indiscrezioni di mercato raccontano dell'interessamento del Napoli per Kerim Alajbegovic. I tifosi del Napoli si sono esaltati per le sue qualità - facebook.com facebook

#Garcia: “ #Lukaku non si sente al 100%, spero torni presto a #Napoli e giochi con continuità. Questo tipo di infortunio che ha avuto richiede parecchio tempo per recuperare, a maggior ragione senza intervento chirurgico. Quando non sei al massimo, subentr x.com