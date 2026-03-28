mercato juventus si continua a valutare lo scambio tra david e kolo muani le ultime notizie dalla continassa

Sul fronte del mercato, si continua a discutere di uno scambio tra un difensore e un attaccante. Le ultime notizie arrivano dalla sede della squadra, dove si stanno valutando le possibili operazioni di mercato. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, ma le trattative sono ancora in corso. La situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Mercato Juventus, si continua a valutare lo scambio tra David e Kolo Muani. Cosa potrebbe succedere in estate e tutte le novità. La Juve programma il futuro puntando su una struttura che unisca gioventù e maturità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo ciclo guidato da Luciano Spalletti necessita di innesti di carisma per compiere il definitivo salto di qualità. MERCATO JUVE, LE ULTIME Dopo aver rigenerato elementi come Manuel Locatelli e Weston McKennie, il mister chiede ora rinforzi d’esperienza. Il focus principale resta il reparto offensivo, dove la priorità assoluta è il rinnovo di Dušan Vlahovi?. Sullo sfondo restano vive diverse piste internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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