Le recenti dichiarazioni della premier non hanno chiarito le ragioni della sconfitta né le strategie da adottare fino al termine della legislatura. Mentre la sinistra tende a riflettere sugli errori commessi dopo ogni risultato negativo, l’assenza di un’analisi simile nella coalizione di centrodestra ha suscitato sorpresa tra gli osservatori. La mancanza di autocritica viene commentata come una differenza evidente tra le due parti politiche.

Ma l’autocritica dov’è? Abituati da tanto tempo a seguire il copione della sinistra che appunto a ogni sconfitta fa seguire un tormentato esame sul dove abbiamo sbagliato, si resta sconcertati dalla piattezza degli encefalogrammi a destra. A una settimana quasi dalla disfatta referendaria nelle stanze del Potere non c’è niente, a parte il gioco al massacro dentro Fratelli d’Italia e Forza Italia (Lega missing). La premier, dopo il video con i pappagallini verdi in sottofondo in cui non ci ha detto niente, non ha più nemmeno provato a spiegare come mai quindici milioni di italiani le abbiano votato contro. È una cosa mai vista. Persino, in un certo senso, poco democratica: perché il Paese, e gli elettori della destra in primis, avrebbero il diritto di sapere cosa è successo e soprattutto cosa succederà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni non sa spiegare né la sconfitta né cosa farà da qui alla fine della legislatura

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