Medio Oriente gli Houthi entrano in guerra | primo missile contro Israele

Nel Medio Oriente, si intensifica il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele. Oggi si registra il primo attacco missilistico proveniente dallo Yemen, compiuto dagli Houthi, contro Israele. La notizia segna un ulteriore passo nel coinvolgimento delle fazioni nella spirale di violenze in corso nella regione.

Teheran, 29 marzo 2026 – Ancora un giorno di guerra tra Iran, Usa e Israele. Nella giornata di oggi, gli Houthi si uniscono al conflitto: arriva il primo attacco missilistico verso lo Stato ebraico dallo Yemen. Intanto un attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Si allarga il fronte della guerra in Medio Oriente. Nelle ultime ore gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato il primo attacco contro Israele dall’inizio del conflitto tra lo Stato ebraico, gli Stati Uniti e l’Iran, segnando un nuovo passaggio nell’escalation regionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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