McKennie gol anche con gli USA | Wes implacabile da corner – VIDEO

Wesley McKennie ha segnato un gol con la nazionale degli Stati Uniti, sfruttando un calcio d’angolo. Il giocatore si è distinto per una deviazione sotto misura, che ha portato al suo primo gol con questa formazione. La rete si aggiunge alle sue prestazioni in campo e ha attirato l’attenzione dei tifosi. Un esempio di precisione e tempestività durante la partita.

McKennie gol anche con gli USA: Wes implacabile da corner. Grande smarrimento e deviazione vincente sotto misura per lo juventino. Il momento d’oro di Weston McKennie non accenna minimamente a fermarsi. Il dinamico centrocampista della Juventus continua a vivere una fase stagionale assolutamente magica a livello realizzativo, confermandosi un cecchino implacabile anche con la maglia della sua Nazionale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nella suggestiva e combattuta amichevole internazionale andata in scena tra gli Stati Uniti e il Belgio, il giocatore texano si è reso ancora una volta l’assoluto protagonista sbloccando la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie gol anche con gli USA: Wes implacabile da corner – VIDEO Articoli correlati Allenamento Juve: McKennie e Locatelli scherzano sul rinnovo di Wes e Vlahovic saluta così – VIDEOKolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. I corner dell'Arsenal terrorizzano gli avversari: si fanno gol da soli!Gli highlights della vittoria per 4-0 dell'Arsenal sul campo del Leeds: apre le marcature Zubimendi, poi l'autogol di Darlow (sugli sviluppi... Una selezione di notizie su McKennie gol anche con gli USA Wes... Juve show a Parma, poker al Tardini: Bremer doppietta, McKennie-David gol, Spalletti a -1 dal NapoliLa Juventus conquista tre punti pesanti a Parma vincendo per 4-1 al Tardini: una doppietta di Bremer e i gol di McKennie-David firmano il successo per la squadra di Spalletti, il secondo consecutivo ... tuttosport.com Juventus-Pisa, proteste sul gol di Thuram: era da annullare?Proteste in Juventus-Pisa. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri hanno ospitato i toscani nella 28esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale giudicato quantomeno dub ... adnkronos.com