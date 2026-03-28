Maxi muluta da 35mila euro e chiusura immediata | blitz in un ristorante etnico

Nella serata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz in un ristorante etnico, riscontrando irregolarità sia sulla presenza di lavoratori in nero che sulla mancanza di un piano di emergenza. Durante l’intervento sono state accertate diverse violazioni amministrative e sono state comminate multe per un totale di 35.000 euro, con la chiusura immediata dell’attività.

Carenze gravi nella gestione delle emergenze e personale senza documenti: il controllo dei carabinieri a Pioltello si chiude con una maxi sanzione e una denuncia Lavoratori in nero, assenza di un piano per la gestione delle emergenze e mancato adempimento di vari obblighi, nonché vari illeciti amministrativi. È finito malissimo, per un ristoratore di Pioltello (Milano), il controllo dei carabinieri sulla sua attività, che è stata sospesa. L'ispezione, effettuata presso un ristorante etnico nel popolare quartiere Satellite, è stata effettuata dai carabinieri del posto, con il supporto dei colleghi del gruppo Tutela del Lavoro di Milano. Il risultato: l'imprenditore è stato denunciato e sanzionato per ben 35. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Maxi muluta da 35mila euro e chiusura immediata: blitz in un ristorante etnico Articoli correlati Pioltello, irregolarità e illeciti amministrativi: maxi-multa e sospensione dell’attività per un ristorante etnicoPioltello (Milano), 28 marzo 2026 – Continuano i servizi straordinari di controllo degli esercizi commerciali dei carabinieri di Pioltello che, con... Maxi truffa informatica per 35mila euro: hackerata un’azienda slovenaEntra nel sistema informatico di un’azienda nei dintorni di Portorose, modifica i dati su alcune fatture e si fa versare dal cliente oltre 35mila...