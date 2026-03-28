L'ex calciatore ha commentato la sfida contro la Bosnia di martedì, sottolineando che la nazionale italiana è forte, anche se presenta qualche difficoltà difensiva. Ha inoltre fatto riferimento alla qualificazione ai Mondiali e al ruolo di un giocatore in particolare, senza entrare in dettagli sulla strategia o sulle motivazioni. Il clima in Bosnia, secondo le sue parole, potrebbe influenzare il risultato della partita.

"Siamo più forti, ma per dimostrarlo devi avere personalità, non sottovalutare l'avversario e "picchiare" di più. Perché, se sei migliore tecnicamente, basta che ti metti al livello dei rivali e la partita la porti a casa. Se invece non ci riesci, perché non sei "libero" di testa, allora potrebbe essere un problema. Anche perché la Bosnia ha giocatori tecnicamente forti, di esperienza e che hanno già fatto partite importanti". Massimo Mauro non ha dubbi: la strada verso i Mondiali passa più dalla testa degli azzurri che dalle giocate della stellina bosniaca Alajbegovic o dal senso del gol dell'eterno... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Il clima infuocato in Bosnia può essere un vantaggio. Ai Mondiali ci porta Politano, perché..."

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