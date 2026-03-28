Alessio Mattesini è stato eletto nuovo segretario provinciale di Fratelli d’Italia durante un congresso svoltosi questa mattina all’hotel Minerva di Arezzo. L’assemblea, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei partiti del centrodestra aretino, incluso il candidato sindaco, ha segnato una svolta nel percorso del partito dopo il commissariamento. La nomina apre ufficialmente la strada alla sfida elettorale.

Il congresso chiude la fase Petrucci e rilancia il partito verso le comunali. Macrì: "Centrosinistra diviso, Comanducci candidato migliore per la città" Alessio Mattesini è il nuovo segretario provinciale di Fratelli d'Italia. L'assemblea lo ha eletto al termine del congresso che si è svolto stamani all'hotel Minerva di Arezzo e al quale hanno preso parte i leader dei partiti del centrodestra aretino, a cominciare dal candidato sindaco Marcello Comanducci. Si chiude così la fase di commissariamento guidata dalla senatrice Simona Petrucci, all'alba di una campagna elettorale che condurrà al voto per le amministrative.“In più di un anno di lavoro - aveva anticipato Petrucci - il partito si è dimostrato vivo e in costante crescita. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Mattesini alla guida di Fdi. Svolta dopo il commissariamento, via alla sfida elettorale

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