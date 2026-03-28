Maria Calderara ho fatto Binga!

Dal 2022, una stilista con una forte passione per le arti visive crea collezioni di abiti ispirate principalmente a artisti italiani. La sua attività si concentra sull’unione tra moda e arte, utilizzando le proprie influenze per sviluppare capi che riflettono un legame con il mondo visivo. La sua figura si inserisce in un percorso di contaminazione tra le due discipline, con un attenzione particolare alla tradizione artistica italiana.

IntervistaModa La stilista italiana al lavoro con l'immaginario degli artisti: recentemente con Satoshi Hirose e Tomaso Binga IntervistaModa La stilista italiana al lavoro con l'immaginario degli artisti: recentemente con Satoshi Hirose e Tomaso Binga Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Stilista da sempre interessata al mondo delle arti visive, Maria Calderara dal 2022 si ispira all’immaginario di alcuni artisti, soprattutto italiani, per le sue collezioni di abiti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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