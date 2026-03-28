Al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa del campionato mondiale MotoGP, Marco Bezzecchi si è posizionato in quarta posizione. Il pilota ha dichiarato che la moto risulta nervosa con la gomma morbida, ma si sente a suo agio sul passo.

Marco Bezzecchi si è attestato in quarta posizione al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha disputato un buon venerdì al COTA di Austin, difendendosi egregiamente sul giro secco e mettendo in mostra soprattutto un ritmo interessante in ottica podio con gomme usate. “ Non è stato un brutto venerdì, ma non mi sento ancora a posto. Con la soft la moto è nervosa, quando sei in ritardo in una pista così con tanti cambi di direzione, la moto si muove e faccio sempre un po’ fatica. Di passo sono messo abbastanza bene, sono contento “, dichiara il leader del campionato dopo le prime due sessioni del weekend in Texas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi soddisfatto a metà: “La moto è nervosa con la soft, ma sono messo bene sul passo”

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