Durante il Gran Premio delle Americhe, terza gara del Mondiale 2026 di MotoGP in corso presso il circuito del COTA ad Austin, il pilota italiano partirà dalla prima fila. Bezzecchi ha spiegato che il suo rallentamento durante la Sprint Race è stato causato dalla sosta di tutti i concorrenti, e che entrambe le gomme utilizzate in questa fase erano valide per la gara principale.

Marco Bezzecchi partirà dalla prima fila in occasione del GP delle Americhe, terza tappa valida per il Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento in questi giorni presso il circuito del COTA, ad Autin (Texas). Buona prestazione per il romagnolo, costretto a cedere il passo solo a un solidissimo Fabio Di Giannantonio. Precisamente, il centauro in forza all’Aprilia ha raccolto un gap di 0?193 rispetto al rivale in sella alla Pertamina Enduro VR46. A condividere la prima linea con i due italiani ci sarà inoltre la KTM di Pedro Acosta, terzo a 0?349. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Rimini ha commentato quanto fatto: “ Sono contento, è stata tosta – ha detto Bezzecchi – Questa mattina è stata positiva perché abbiamo fatto uno step rispetto a ieri, quando si migliora va sempre bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Impeding? Rallentato perché si sono fermati tutti. Entrambe le gomme papabili in Sprint Race”

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