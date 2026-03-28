Ogni anno, milioni di persone partecipano a previsioni su eventi sportivi, creando

Quando divenne presidente nel 2009, Barack Obama iniziò a rendere pubblico il suo bracket, ovvero le previsioni su ogni risultato del torneo Ncaa, maschile e femminile. Parliamo di college basket e di March Madness: la fase finale del campionato universitario, uno degli eventi sportivi più seguiti dell'anno. Il bracket è una tradizione che mescola studio, ragionamento, passione e fortuna: ogni anno milioni di persone (26.6 milioni solo sul sito Espn quest'anno) provano a compilare quello perfetto, cercando di prevedere la corsa delle squadre Cenerentola, o quali tra le favorite non deluderanno. Nessuno ci è mai riuscito. Le probabilità? Una su 9,2 quintilioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - March Madness, milioni di "bracket" sbagliati ogni anno. Ma quello del sindaco di New York...

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