Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Lunedì 30 marzo alle ore 19.30 al Teatro delle Muse, all’interno della Rassegna di Incontri L’Alfabeto della Memoria curata da Marche Teatro, il protagonista sarà Marcello Veneziani con lo spettacolo Amore e Disamore con all’interno l’interpretazione di Luca Violini. "Amore e disamore” si configura come un viaggio speculare nell'anima contemporanea, un'indagine su due forze che non si limitano a esistere, ma si combattono: l'amore, forza centripeta che fonda il mondo, e il disamore, forza centrifuga che ne disperde i frammenti. Ispirato alle... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Marcello Veneziani presenta lo spettacolo "Amore e Disamore": lunedì 30 marzo al Teatro delle Muse

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Contenuti e approfondimenti su Marcello Veneziani

Temi più discussi: Marcello Veneziani presenta lo spettacolo Amore e Disamore: lunedì 30 marzo al Teatro delle Muse; Lode al pensiero critico; Referendum, l'analisi di Marcello Veneziani: Far partire quel coro conferma che la riforma era molto fondata. Sbagliata la tempistica; Referendum sulla giustizia, parla Marcello Veneziani: Al Sud vincono sfiducia e paura.

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Marcello Veneziani, Il fu Mattia Pascal. La destra lo ignora e lui si gode «la sua morte civile». Ma ha senso?Ogni volta che Marcello Veneziani – 70 anni, giornalista e scrittore con decine di saggi, già noto come il Torquemada nero, conosce Dante e Marx a memoria, ha un debole per i foulard – viene ... corriere.it

MONFALCONE - Protagonisti Giada Messetti, Marcello Veneziani e lo storico Cernigoi in una Piazza della Repubblica gremita. Fasan, «il desiderio di cultura della città è in aumento». ISCRIVITI al nostro canale YouTube -> https://www.youtube.com/c/Redazi - facebook.com facebook

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