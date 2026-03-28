Marc Marquez fa strike ad Austin Sorpasso azzardato cade e stende Di Giannantonio

Durante l'ultimo Gran Premio ad Austin, Marc Marquez ha effettuato uno sorpasso azzardato che ha portato alla sua caduta e alla caduta di un altro pilota. Questa è la prima volta nel campionato che il pilota ha commesso un errore grave, simile a quello di un anno fa, anche se in circostanze diverse.

Come avvenuto un anno fa, seppur in circostanze totalmente diverse, arriva proprio nella sua Austin il primo vero passo falso stagionale di Marc Marquez. Il fenomeno catalano della Ducati, che aveva già messo a segno uno “zero” in classifica causato però dallo scoppio della gomma posteriore nel GP di Thailandia, si è reso protagonista di un grave errore nella Sprint odierna al COTA che rischia di complicare notevolmente anche la gara di domani. Il campione del mondo in carica, capace di balzare dal sesto al terzo posto con un’ottima partenza, si è fatto poi sorprendere dalla splendida manovra di Fabio Di Giannantonio nello snake retrocedendo in quarta piazza ma cercando quasi subito il contrattacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez fa strike ad Austin. Sorpasso azzardato, cade e stende Di Giannantonio Articoli correlati MotoGp, Di Giannantonio in pole ad Austin con record: Bagnaia quarta fila, Marquez sestoFabio Di Giannantonio conquista la pole position nel Gran Premio delle Americhe della classe MotoGP, firmando anche il nuovo record della pista di... Fabio Di Giannantonio si prende la pole ad Austin davanti a Bezzecchi! Bagnaia precede MarquezDopo aver ottenuto due sole pole position nelle prime dieci stagioni della sua carriera nel Motomondiale, Fabio Di Giannantonio si trasforma... Contenuti e approfondimenti su Marc Marquez Brutta caduta per Marc Marquez ad Austin: bandiera rossa, come sta il pilota della DucatiSi apre con un grosso spavento il weekend di Austin per Marc Marquez, vittima di una brutta caduta nelle battute iniziali della prima sessione di prove ... oasport.it Marc Marquez fa il vuoto e si prende la Sprint di Aragon! Male BagnaiaALCANIZ (Spagna) - Marc Marquez rispetta il pronostico e fa sua di prepotenza la gara Sprint (7° successo su 8 Sprint) del gran premio di Aragon! Secondo il fratello Alex seguito dal compagno di ... tuttosport.com