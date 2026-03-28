Maratona Cosmoprof Arrivo e mi metto nuda quasi E’ il bello dei trattamenti nella vetrina globale Lo sapevi che la pelle è un cervello diffuso per il corpo? Sotto il vestito in azione l’alta tecnologia

Durante la maratona Cosmoprof, un momento inatteso ha attirato l'attenzione: un partecipante si è svestito quasi completamente sotto lo sguardo delle telecamere e delle luci intense presenti nella vetrina globale. La scena è durata pochi secondi, con la persona che ha rimosso giacca e camicia di fronte a una luce che evidenziava ogni dettaglio della pelle, sottolineando l’utilizzo di tecnologie avanzate nel trattamento della pelle.

Prego si spogli? Cosa? Qui? Dopo 5 secondi di esitazione, via la giacca, via la camicia. Sotto una luce che consente filtri, che racconta tutto, anche i difetti più sottili. Coperta da un’asciugamano mi stendo sul lettino e mi faccio coccolare da Debora, responsabile della formazione professionale di Panestetic, azienda leader di sofisticatissimi macchinari per la manutenzione della bellezza, un’eccellenza made in Italy che il mondo ci invidia. Debora trasforma la routine quotidiana in un vero rituale sensoriale. Intorno a noi un contorno misto di studentesse e influencer fa domande e mi riprende in video. E’ il bello della diretta, chissà in quale tik toker virale finirò. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maratona Cosmoprof. Arrivo e mi metto nuda (quasi). E’ il bello dei trattamenti nella vetrina globale. Lo sapevi che la pelle è un cervello diffuso per il corpo? Sotto il vestito, in azione l’alta tecnologia. Articoli correlati Skin Scent: la rivoluzione silenziosa dei profumi molecolari che sanno di pelle nudaIl profumo interpreta da sempre il ruolo di amplificatore, uno strumento potente capace di annunciare l’arrivo di una persona. La storia di Maggie, il cane che non aveva (o quasi) il cervello: “Lo abbiamo scoperto solo dopo sei anni”Maggie, un Mini Australian Shepherd, ha vissuto fino a 12 anni con il 95% del cranio occupato da liquido invece che da cervello: "È stata il nostro...