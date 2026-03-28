Manifestazione Roma oggi i No Kings in corteo Notizie in diretta | rischio frange violente attenzione massima

Oggi a Roma si svolge una manifestazione dei ‘No Kings’, con un corteo che coinvolge diverse centinaia di partecipanti. La mobilitazione si inserisce in un quadro più ampio di oltre tremila manifestazioni previste negli Stati Uniti. La polizia è presente in presidio, e si registrano segnali di possibili frange violente tra i partecipanti. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Roma, 28 marzo 2026 – I ‘ No Kings ’ scendono in piazza anche in Italia. Mentre sono oltre tremila le manifestazioni in programma negli Stati Uniti, gli attivisti italiani del movimento si riuniscono a Roma. In 15mila sono attesi al corteo che dovrebbe partire alle 14 da Piazza della Repubblica diretto verso Piazza San Giovanni. Gli organizzatori hanno promesso una grande “marcia popolare” contro “le guerre, l’autoritarismo, il riarmo, il genocidio e la repressione". Sarà anche una protesta contro il governo, di cui vengono chieste le “dimissioni”. Nel manifesto è palesata l’intenzione di “ bloccare Roma con i nostri corpi”. L'attenzione è dunque massima: si teme che frange violente possano mescolarsi tra i manifestanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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