Oggi pomeriggio a Messina si tiene una manifestazione a favore del ponte sullo Stretto di Messina. Tra i partecipanti ci sarà anche Massimo Ripepi, che ha confermato la propria presenza dichiarando di essere in coerenza con il suo impegno per questa grande opera. La manifestazione si svolge in piazza Unione Europea.

Il segretario regionale di Alternativa Popolare è tra i promotori dell'iniziativa pubblica organizzata oggi pomeriggio a Messina e ribadisce il suo supporto alla realizzazione del collegamento stabile sullo Stretto Ci sarà anche Massimo Ripepi alla manifestazione a favore del ponte sullo Stretto di oggi pomeriggio a Messina in piazza Unione Europea. Nel suo ruolo il presidente dell’associazione ‘Sì Ponte sullo Stretto - Sì allo sviluppo’ nonché di segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, Ripepi fa parte del comitato di promozione della manifestazione: "Oggi a Messina - spiega - per dire sì al futuro. Chi si oppone nega lo... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Manifestazione pro Ponte, Ripepi: "Ci sarò in coerenza con il mio impegno per la grande opera"

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