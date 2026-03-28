A Roma si è svolta una manifestazione denominata «No Kings», organizzata da un movimento nato negli Stati Uniti e diffuso in diversi Paesi. La protesta aveva come obiettivo la richiesta di un mondo senza guerre, con manifestanti che si sono riuniti per esprimere il loro dissenso contro le politiche militari. La manifestazione si è svolta nel centro della città, attirando un numero rilevante di partecipanti.

«Una grande marcia popolare. Insieme, contro i re e le loro guerre». Il movimento No Kings è nato lo scorso anno negli Stati Uniti, come reazione alle politiche di Trump percepite come autoritarie: richiama gli ideali di resistenza all’oppressione sui quali vennero fondati gli USA. Proprio in America sono attese circa nove milioni di persone in strada nelle stesse ore, si parla di 3100 manifestazioni in tutti i cinquanta Stati: proteste che avranno il loro apice presso il Campidoglio del Minnesota, a St. Paul. «Questa è una piazza innanzitutto contro la logica e la cultura della guerra. C'è una grande domanda di pace, di rimettere al centro i bisogni delle persone», ha dichiarato Maurizio Landini, segretario della CGIL, presente alla manifestazione romana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Manifestazione «No Kings» a Roma, «per un mondo libero dalle guerre»

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