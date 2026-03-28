Manfredonia ed il caso della Guardia Costiera nei ristoranti | La sicurezza alimentare non è fortuna È una scelta

Da ilsipontino.net 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia, la Guardia Costiera ha effettuato controlli in diversi ristoranti per verificare la sicurezza alimentare. Durante le ispezioni, sono state riscontrate alcune irregolarità riguardanti la conservazione e la tracciabilità dei prodotti. L’attività si inserisce in una serie di controlli volti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza alimentare nel settore della ristorazione.

Manfredonia ed il caso della Guardia Costiera nei ristoranti: "La sicurezza alimentare non è fortuna. È una scelta" Non è mio solito fare post, ma oggi sento il bisogno di condividere un pensiero. Sono nato nel pesce. Così come mio nonno, mio padre e i miei zii, sono cresciuto tra reti, mercati e profumo di mare. Il pesce non è solo un prodotto: è cultura, tradizione, sacrificio. Da giovane imprenditore, prima ancora che da operatore del settore, credo che oggi più che mai serva riportare al centro un valore fondamentale: la responsabilità. Non bisogna avere paura del pesce. Bisogna avere paura di non saper scegliere ciò che è giusto per la propria salute. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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