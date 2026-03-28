Durante un'intervista trasmessa su Sky, il calciatore ha dichiarato che la partecipazione alla Conference League rappresenta un risultato importante per la squadra. Ha anche spiegato quali aspetti del suo gioco intende migliorare per essere preso in considerazione dalla Nazionale. La competizione europea viene descritta come un passo significativo nel percorso professionale del giocatore.

Havertz verso l’addio all’Arsenal? Lui rompe il silenzio: «Qui mi sento a casa e tutti sono felici di me» Bastoni Barcellona, dalla Spagna insistono: il difensore dell’Inter ha detto sì! C’è un solo ostacolo da aggirare Samardzic Atalanta, futuro in bilico? Tra le voci per l’estate e il piano della Dea Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà Allenamento Parma, personalizzato per Bernabé ma arrivano buone notizie per Almqvist! Como, Da Cunha ammette: «Sapevo che Fabregas sarebbe diventato un grande allenatore. Nico Paz? Credo di poter dire una cosa a nome di tutti» Infortunio Dodò, stop durante l’allenamento a porte aperte! Le prime sensazioni in attesa degli esami Inter, il comunicato della Curva Nord: «Risultati e arbitri, momento delicato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mandragora a Sky: «La Conference un traguardo per noi, ecco cosa dovrò fare per una chiamata in Nazionale»

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Mandragora: La Conference ci ha dato tanto negli anni scorsi, vorrei regalarla a FirenzeFirenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comIntervistato all’interno del postpartita di ... msn.com

Fiorentina, Mandragora: Sapete quanto tengo alla Conference. Cremona? Abbiamo bisogno di puntiRolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 sul Rakow. Le sue parole: Gol di Ndour? Ho cercato di recuperare la seconda palla ma il merito è ... tuttomercatoweb.com

Rolando Mandragora stringe i denti. Il centrocampista viola ha dovuto alzare bandiera bianca, domenica sera contro l’Inter, per via di un problema al polpaccio che lo affligge da giorni. Solo tribuna per lui: il dolore non era gestibile e quindi niente da fare, tutto - facebook.com facebook

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