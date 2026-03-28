Una bambina di sei anni è stata uccisa dalle bombe israeliane in Libano. La madre ha raccontato di aver rivissuto più volte il momento in cui la figlia è stata colpita, descrivendola come un fiore. La donna ha detto che le loro vite sono state distrutte e ha espresso il dolore per la perdita. Le dichiarazioni sono state rese durante un intervento pubblico.

“Continuo a rivivere quel momento. Le nostre vite sono state distrutte. Narjis era come un fiore. Ho il cuore a pezzi. Non riesco ancora a credere che mia figlia non ci sia più”. A parlare è Rana Jaber, mamma di Narjis, bimba di sei anni uccisa dalle bombe israeliane in Libano. Era “saggia ben oltre la sua età”, ha dichiarato Jaber al The Guardian, raccontando la storia della figlia. 34 anni, Jaber aveva promesso a suo marito che se avessero avuto una figlia, l’avrebbe chiamata Narjis, “narciso” in arabo. Un fiore. Ed ecco che dopo due gemelli maschi, nel 2020 è nata Narjis. Il 2 marzo, con i bombardamenti israeliani in corso, Narjis disse a Jaber, in preda allo stress: “ Mamma, sei la mia vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mamma, sei la mia vita. Non piangere”: la storia di Narjis, bimba di 6 anni uccisa dalle bombe israeliane in Libano

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