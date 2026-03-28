Un uomo di origini macedoni, già detenuto per reati che includono percosse, lesioni personali, minacce, rapina e ricettazione, è stato espulso dalle autorità. La sua presenza sul territorio era stata segnalata anche per accuse di maltrattamenti ad anziani e violenze sessuali. L'uomo aveva assunto l'identità di un medico, ma questa attestazione si è rivelata falsa.

TORINO, 28 MAR – La polizia di Stato ha eseguito il rimpatrio di un cittadino macedone, irregolare in Italia, detenuto nel carcere di Alessandria. L’uomo, noto per l’utilizzo di oltre dieci alias, è indagato per esercizio abusivo della professione di medico in una struttura per anziani e per maltrattamenti nei confronti delle persone che gli erano state affidate. Inoltre, all’interno della stessa struttura, si sarebbe reso responsabile di violenze sessuali nei confronti di alcune persone fragili ospitate. L’espulsione – eseguita nelle scorse settimane – è stata disposta dal magistrato di sorveglianza di Alessandria. L’uomo era in carcere per diversi precedenti di polizia e condanne (percosse e lesioni personali, minaccia, rapina, ricettazione, danneggiamento e truffa). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Maltrattamenti ad anziani e violenze sessuali: espulso finto medico macedone

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