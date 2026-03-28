Durante una trasmissione televisiva, un'attrice nota per il suo passato nel cinema a luci rosse si è presentata in compagnia della madre. Nel corso dell'intervista, l'attrice ha avuto un momento di forte emozione, piangendo in diretta. Ha anche parlato della sua decisione di cambiare vita e ha menzionato l'assenza del padre, che non vede da 19 anni.

Filomena Mastromarino, conosciuta nel mondo del cinema a luci rosse con il nome d’arte di Malena, è tornata nel salotto di Verissimo insieme a sua mamma Francesca per raccontare la sua scelta di cambiare vita e le conseguenze inaspettate di questa decisione. La donna, 43 anni, ha abbandonato definitivamente la carriera nell’intrattenimento per adulti per dedicarsi completamente alla madre, che ha affrontato una dura battaglia contro il tumore. A Verissimo, Malena ha ricevuto anche un messaggio del padre Nicola che è andato a vivere a Los Angeles e ha lasciato la famiglia da quando lei ha iniziato la carriera nell’hard. “Ho rinunciato a Malena per prendermi cura di mia mamma. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Malena scoppia in lacrime in TV: il padre assente da 19 anni rompe il silenzio

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