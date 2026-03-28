maiori tornano a casa cinque tartarughe

Quattro tartarughe caretta caretta sono state rimesse in libertà questa mattina sulla spiaggia del lungomare di Maiori. Tre di esse sono maschi, mentre una è femmina. I loro nomi sono Patocchio, Mek, Oscar e Carmela Elsa. Le tartarughe erano state precedentemente recuperate e ora sono tornate a nuotare in mare aperto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Patocchio, mek, Oscar e Carmela Elsa, sono i nomi delle quattro tartarughe caretta caretta, tre maschi ed una femmina, rimesse in libertà questa mattina dalla spiaggia del lungomare di Maiori. Recuperate, grazie alla collaborazione con i pescatori locali, tra la Costiera amalfitana e la zona a sud del capoluogo salernitano, nello specifico foce Sele, da oggi sono tornate a nuotare in libertà. Nel corso di questi mesi sono stati curati dalla stazione zoologica Anton Dornh di Napoli che, sino ad ora, è riuscita a salvare e rimettere in libertà oltre 200 tartarughe. Nell’operazione sono state impegnate anche altre associazioni con il supporto della Capitaneria di Porto che ha vigilato sulla sicurezza delle tartarughe nel ritorno a mare con una motovedetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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