A Foggia, quattro persone sono state fermate con l’accusa di tentata estorsione e lesioni aggravate dal metodo mafioso. Secondo le indagini, un uomo di 37 anni è stato colpito a una gamba dopo aver rifiutato di consegnare un orologio di lusso dal valore di 160 mila euro. Le accuse riguardano tentativi di estorsione legati alla richiesta dell’orologio e l’uso di metodi violenti per ottenere il bene.

Fermati quattro indagati per tentata estorsione e lesioni personali pluriaggravate a Foggia. Il provvedimento è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e riguarda fatti aggravati dal metodo mafioso, avvenuti lo scorso 14 marzo. Le indagini e il fermo degli indagati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Foggia e il Nucleo Investigativo dei Carabinieri hanno lavorato congiuntamente, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per eseguire un decreto di Fermo di indiziato di delitto nei confronti di quattro persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione, lesioni personali pluriaggravate e detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo, tutti aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mafia a Foggia, 37enne rifiuta di cedere un orologio da 160 mila euro e gli sparano a una gamba: 4 indagati

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