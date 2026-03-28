Ma che meraviglia! The Voice Generations la sorpresa di Arisa che emoziona Antonella Clerici

La finale di The Voice Generations si è svolta venerdì 27 marzo in prima serata su Rai 1, conclusa dopo settimane di audizioni e prove di gruppo. Lo spin-off, dedicato alle formazioni di diverse età, ha visto esibizioni emozionanti e momenti di sorpresa, tra cui la reazione di un giudice durante una performance. La serata ha visto anche la partecipazione di Antonella Clerici.

La finale di The Voice Generations è andata in scena venerdì 27 marzo in prima serata su Rai 1, chiudendo il percorso dello spin-off dedicato ai gruppi dopo settimane di audizioni, emozioni familiari e performance costruite sull’intesa tra generazioni diverse. Antonella Clerici ha guidato anche quest’ultimo appuntamento con il tono caloroso che ha accompagnato l’intera edizione, mentre in giuria sono tornati Loredana Bertè, Arisa, Nek e il tandem composto da Clementino e Rocco Hunt, chiamati a sostenere fino all’ultimo i talenti rimasti in corsa. Dopo aver ascoltato i dodici gruppi in gara, i coach hanno progressivamente ristretto il campo, portando la serata dentro una dimensione sempre più intensa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Tutto quello che riguarda The Voice Generations

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E i vincitori sono … https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/reality-talent/the-voice-generations-2026-ecco-chi-ha-vinto-la-seconda-edizione-trionfa-loredana-berte - facebook.com facebook

Si è conclusa la seconda edizione di "The Voice Generations" che ha visto trionfare Jessica e Gilda del Team Loredana Bertè. x.com