Lutto a Sesto Fiorentino per la scomparsa di Gianni Bellandi

A Sesto Fiorentino è stato annunciato il decesso di Gianni Bellandi. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla causa o circostanze. La comunità si prepara a ricordarlo, mentre le autorità locali si sono riservate di fornire eventuali aggiornamenti. La notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti e i conoscenti.

Sesto Fiorentino (Firenze), 28 marzo 2026 – . Geometra molto conosciuto nella cittadina, era il marito della collega giornalista della nostra testata, Sandra Nistri. Appassionato di bicicletta, oltre che di musica, viaggi e cucina, Gianni Bellandi era una persona disponibile e cordiale. Era nato a Firenze il 13 dicembre 1960, aveva 65 anni. I funerali si terranno alla Pieve di San Martino sabato 28 marzo alle 15. A Sandra e alla famiglia l’abbraccio e le condoglianze da parte dei colleghi della Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lutto a Sesto Fiorentino per la scomparsa di Gianni Bellandi Articoli correlati Sesto Jazz 2026: un weekend di concerti con protagonisti della scena jazz presso il Teatro della Limonaia di Sesto FiorentinoTorna la nuova edizione del Sesto Jazz: un weekend di concerti con protagonisti della scena jazz presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino... 8 febbraio, Sesto Fiorentino non dimentica la Strage del ColleginoFirenze, 8 febbraio 2026 – Anche quest'anno Sesto Fiorentino ricorda la strage dell’8 febbraio 1944, giorno in cui ebbe luogo il bombardamento del... Aggiornamenti e notizie su Sesto Fiorentino Argomenti discussi: TuttoSesto: le notizie di sabato 21 marzo; Calcio in lutto: è morto Rino Marchesi ex allenatore di Inter, Juventus e Napoli. Malore fulminante in auto a Sesto Fiorentino: muore a 66 anni mentre è alla guidaSesto Fiorentino (Firenze), 27 luglio 2025 – Sarebbe stato un malore fulminante del conducente a provocare l’incidente mortale avvenuto questa mattina, domenica 27 luglio, poco prima delle 10 in viale ... lanazione.it