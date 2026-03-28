L’Ungheria di Orbán come talpa di Mosca?

Il primo ministro polacco ha commentato su X le affermazioni del ministro degli Esteri ungherese riguardo ai rapporti con Mosca, definendo la situazione una “vergogna”. La dichiarazione è arrivata in risposta a quanto ammesso dal ministro ungherese, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui risvolti diplomatici. La vicenda coinvolge le relazioni tra i due paesi e le loro posizioni nei confronti della Russia.

Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. “Che vergogna” ha scritto il primo ministro polacco Donald Tusk su X a commento di quanto ammesso dal ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó su alcuni risvolti dei suoi rapporti con Mosca, secondo quanto riportato da numerosi organmi di stampa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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